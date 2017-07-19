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مذيع يتقاضى 2,48 مليون دولار سنويا
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تاريخ النشر: الأربعاء 19 يوليو 2017

أ ف ب

تصدر المذيع البريطاني كريس إيفانز قائمة رواتب موظفي هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي".

ويتقاضى إيفانز، المنتج الإذاعي الذي يقدم الفقرة الصباحية على "بي. بي. سي راديو 2"، أكثر من 2,2 مليون جنيه استرليني في السنة (قرابة 2,48 مليون يورو) وذلك بعد أن كان  يتولى حتى يوليو 2016 تقديم البرنامج التلفزيوني "توب غير" المشهور جدا في بريطانيا.

يأتي ذلك فيما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى عن الرواتب السنوية لكبار المسؤولين فيها ومقدمي برامجها، وذلك بناء على توصيات حكومية.

وجاء راتب إيفانز أعلى بخمس مرات تقريبا من راتب المدير العام للمجموعة توني هال. وكانت المرأة الأعلى أجرا في "بي. بي. سي" كلوديا وينكلمان التي تقدم مسابقة للأزياء على "بي. بي. سي 2" وبرنامج "ستريكتلي كوم دانسينغ" لرقص النجوم. ويتراوح راتب كل منهما بين 450 و500 ألف جنيه استرليني.

والشخص الوحيد الآخر الذي يكسب أكثر من مليون جنيه استرليني هو لاعب كرة القدم السابق الإنكليزي غاري لينيكر (1,75 مليون جنيه استرليني).

واستبق توني هال الانتقادات وحاول تبرير هذه الرواتب العالية جدا لهيئة تمولها الإتاوات العامة بالقول "أفهم أن تشكل هذه المبالغ رواتب طائلة في نظر كثيرين، لكننا هيئة إذاعية عالمية نعمل في سوق تشهد منافسة محتدمة جدا". ... المزيد
     
 

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