«الهلال» تنفذ مشروع إفطار صائم في عدن وشبوة

عدن (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، توزيع «الميري الرمضاني» على أهالي مديرية المكلا في حضرموت للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق. حضر عملية التوزيع، المهندس عوض أحمد بن هامل، مدير عام مديرية المكلا، وشوقي التميمي، مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت. وشمل توزيع المير الرمضاني مئات الأسر الفقيرة والمحتاجة للتخفيف من وطأة الظروف عن كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوت يومها نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتدهور الاقتصاد بالبلاد. وقال أحمد النيادي، رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الغذائية يأتي لتخفيف معاناة المواطنين وسد الفجوة الغذائية في المنطقة ضمن سلسلة من الحملات الإنسانية التي تنفذها الهيئة في عموم مديريات حضرموت، وفي إطار حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت، تزامناً مع «عام زايد» وشهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح الأخوة والتضامن مع أهالي المديرية. ومن جانبه، أشاد مدير عام مديرية المكلا، بدور «الهلال الأحمر» الإماراتية في تحسين مستوى معيشة الأهالي من خلال المساعدات الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن البصمات الإماراتية في محافظة حضرموت لا يمكن تجاهلها أو نسيانها، خصوصاً أنها جاءت في ظروف صعبة تعيشها المحافظة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

إلى ذلك، أطلقت «الهلال الأحمر» الإماراتية في مديرية المعلا بمحافظة عدن، مشروع «إفطار صائم» للنازحين من ثلاث محافظات، وذلك ضمن مشروعات «عام زايد». وقال طيب الشامسي، نائب مدير فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية، في عدن، إنه تم تنظيم مأدبة إفطار جماعي شملت النازحين من المخا والوازعية في تعز، إضافة إلى النازحين من محافظتي الحديدة وحجة، مؤكداً استمرار الهلال الأحمر في تقديم وجبات «إفطار صائم» للنازحين والمواطنين في عموم مديريات عدن. من جهته، قال العميد محمود محمد صالح، نائب مدير عام مستشفى باصهيب الأسبق، إن مأدبة إفطار صائم التي قدمتها «الهلال الأحمر» الإماراتية، وشملت أكثر من 420 وجبة إفطار، تعد أول مشروع إفطار يقام للنازحين بمديرية المعلا في عدن منذ بداية شهر رمضان المبارك، معبراً عن شكره لدولة الإمارات لتقديمها مختلف المساعدات للنازحين والأهالي في عدن، ما خفف عنهم المعاناة التي يتكبدونها جراء الحرب والنزوح. من ناحيتهم، عبر النازحون المستفيدون من مشروع إفطار صائم عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما يقدمونه من دعم ومساعدة للنازحين، ولعموم المواطنين اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية.

في غضون ذلك، تواصل الفرق التطوعية التابعة لفريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في محافظة شبوة، توزيع وجبات إفطار الصائم لليوم السادس عشر على التوالي، وذلك بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وتوزع فرق «الهلال» 5 آلاف وجبة إفطار في محافظة شبوة ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها «الهلال الأحمر» الإماراتية في إطار «عام زايد»، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وتستهدف عمليات التوزيع المستشفيات ومراكز الأمراض المزمنة والنقاط التي تقع في مخارج مدينة عتق، إضافة إلى الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وأكد المهندس مبارك بن حمامه، المشرف الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر، استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.