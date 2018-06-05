«التحالف» يدك مواقع «الحوثيين» ومقتل 140 بينهم المطلوب رقم 16

عقيل الحلالي، وام ووكالات (عدن، صنعاء)

بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق الحسينية وزبيد والتحيتا وأطراف مديرية حيس، ما أسفر عن تدمير تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية وسط انهيارات كبيرة في صفوفهم وفرار عناصرهم من الجبهات باتجاه الجبال.

وقتل عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي ليصل عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 140 في ضربات موجعة أربكت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية المشتركة باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة خلال اليومين الماضيين من أسر العشرات من عناصر الميليشيات وتحطيم دفاعاتهم وتحصيناتهم في جبهات الساحل الغربي، وذلك بعد التقدم الميداني الكبير في مديريات الدريهمي والحسينية. وتشهد صفوف الميليشيات تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها ودحر المخطط الانقلابي في اليمن الذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة الشرعية.

وتصدت قوات المقاومة المشتركة لمحاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي شرق منطقة «الجاح» جنوب الحديدة. ولقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون إثر محاولة التسلل البائسة التي تكبدوا خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما تمكنت قوات المقاومة من تمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المنطقة.