«الطاقة الذرية» تدعو طهران إلى تفعيل عمليات التفتيش

فيينا (وكالات)

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إيران إلى تفعيل تعاونها مع عمليات التفتيش التي ينص عليها الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الست الكبرى عام 2015. وقال في تصريحات خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في مايو الماضي، إن الوكالة تمكنت من الوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران، لكن التعاون في الوقت المناسب وبشكل أكثر فاعلية من جانب إيران عبر إفساح المجال لعمليات التفتيش سيسهل التطبيق ويعزز الثقة.

ولفت أمانو إلى أن ملاحظاته في ما يتعلق بطهران ليست انعكاساً لقلق بل هي تشجيع لإيران. وأوضح رداً على سؤال عن الاتهامات بامتلاك إيران خطة سرية لحيازة القنبلة النووية، «أن الوكالة بدأت لتوها درس هذه المعلومات وأن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً». وقال دبلوماسي رفيع في فيينا «إن الدعوة للتعاون لا تعني أن إيران خرقت أياً من قواعد الاتفاق لكن الوكالة تشجعها على الذهاب إلى ما هو أبعد من متطلبات الاتفاق». لافتاً إلى أنه في إمكان طهران أن تدعو المفتشين إلى مواقع لم يطلبوا الوصول إليها.