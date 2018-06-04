عبد الله الكعبي.. ذاكرة تسافر مع الحكايات القديمة

أشرف جمعة (أبوظبي)
يغوص عبد الله راشد الكعبي في تفاصيل قديمة عن ذكريات رمضانية خاصة، يستحضر من خلالها أجواء الحياة الإماراتية في الشهر الكريم، وبحكم انغماسه في جمع المقتنيات التراثية وتطعيم متحفه الشخصي في العين، بالعديد من الأشياء النادرة عن الموروث الشعبي، فإن ذاكرته تسافر في ثنايا الماضي، إذ يدرك قيمة التحولات ومسافة الزمن بين الماضي والحاضر، ويلتقط بعض الحكايات من جوف الأيام الرمضانية في رحاب المسجد الذي شيد في الماضي، من سعف النخيل والمجالس الرمضانية وإفطار الفريج، وتلك العلاقات الاجتماعية التي شكلت وجه الحياة في رمضان في الماضي، ومدى الحفاوة التي يستقبل بها الناس تلك الأيام الكريمة، ورغم إيمانه بأن الماضي هو كل الذاكرة، فإنه يرى الحاضر من مرآة الزمن الفائت ويوقن بأن العادات والتقاليد الرمضانية لم تزل باقية تتناقلها الأجيال.
تبادل الأطباق
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عادات أصيلة
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ويشير الكعبي، إلى أن المجالس الرمضانية تستمد وهجها من تدفق الأهل والجيران والأقارب والأصدقاء عليها بشكل مستمر في رمضان، فهي راحة الأرواح ملتقى الصغار والكبار، وتمثل الذاكرة الحقيقية للماضي، حيث كانت تروي فيها حكايات البحر والعادات والتقاليد، وهي أيضاً منابر للشعر وفض الخلافات بين المتخاصمين، وهي واحة السمر بين الأحبة، حيث تحلو بكبار السن الذين يتصدرون هذه المجالس بهيبتهم، ومدى قدرتهم على إفشاء الحكمة بين الناس.