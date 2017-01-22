راموس «المنقذ» يقود الريال لعبور كمين ملقة

برشلونة (رويترز)، (د ب أ)

عوض سيرجيو راموس التسجيل في مرماه بطريق الخطأ الأسبوع الماضي، وأحرز هدفين ليقود ريال مدريد للتعافي من هزيمتين متتاليتين بالفوز 2 - 1 على ملقة.

وهذا أفضل رد فعل من راموس بعد ستة أيام من التسجيل في مرماه أمام إشبيلية، ليساعد فريقه السابق على الفوز 2 - 1 على ريال، وإيقاف سلسلة من 40 مباراة بلا هزيمة لفريق زين الدين زيدان. ورفع راموس رصيده إلى ستة أهداف بالدوري هذا الموسم، ليتفوق بهدف واحد على إجمالي ما سجله بالمسابقة في الموسم الماضي. والتقى الريال وملقة 70 مرة من قبل، حيث فاز الريال 44 مرة، وفاز ملقة عشر مرات وحسم التعادل 16 مواجهة بينهما.

بدأت المباراة بهجوم ضاري من جانب ريال مدريد بحثاً عن تسجيل هدف مبكر، يقربه من حصد النقاط الثلاث، لكن ادريس كاميني الحارس الكاميروني لملقة، أفسد كل هجمات النادي الملكي.

وكاد كريم بنزيمة أن يتقدم بهدف للريال في الدقيقة العاشرة عبر ضربة راس رائعة، مستغلا عرضية متقنة من لوكاس فاسكيز، لكن الكرة مرت مباشرة من فوق المرمى.