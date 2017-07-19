«ناسا» تتوقف مؤقتاً عن التواصل مع مركباتها في المريخ

واشنطن- (د ب أ)

ينزلق كوكب المريخ وراء الشمس كل عامين، مما يجعل ثلاثة من المسبارات الفضائية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركي (ناسا) وأجهزة الاستكشاف المزودة بها، منقطعة الاتصال في الغالب عن الفرق المسؤولة عن تلك المركبات على الأرض، وهي ظاهرة ستحدث يوم السبت المقبل.

وعملياً، لن تكون هناك اتصالات بين المسبارات والمراقبين على الأرض اعتبارًا من يوم السبت المقبل حتى أول أغسطس، وتقول «ناسا» إنها ستمتنع «من منطلق الحذر» عن إرسال أوامر.

وقال تشاد إدواردز، المسؤول في ناسا: «إننا لن نتحدث إلى الأصول الخاصة بنا على المريخ خلال تلك الفترة لأننا نتوقع حدوث تدهور كبير في وصلة الاتصالات، ونحن لا نريد أي فرصة يمكن من خلالها أن تتصرف إحدى مركباتنا الفضائية بناء على أمر به خلل».

وأضافت «ناسا» في بيان صحفي أن البيانات ستستمر في التدفق من المريخ ولكن سيتم إعادة إرسالها في وقت لاحق أيضاً، حيث قد يضيع أو يتلف بعضها.

وقال إدواردز إن وكالة الفضاء ستكون لديها معلومات كل يوم يقف فيه المريخ وراء الشمس حول وضع المركبات.