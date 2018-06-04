دليل رقمي شامل للسنة

يحيى أبوسالم (أبوظبي)

رغم ما جاءت بها التكنولوجيا الحديثة من ميزات، ورغم ما قدمته مواقع التواصل الاجتماعي من تسهيل التواصل بين البشر في مختلف بقاع الأرض. إلا أنها جاءت أيضاً بكثير من السلبيات، التي لم تكن موجودة قبل بروز نجم هذه المنصات، وخصوصاً بسرعة انتشار المواد المنشورة، وصعوبة السيطرة عليها، بالإضافة إلى استحالة توثيق ملايين المواد الرقمية المنشورة يومياً بمختلف أشكالها، واستحالة تأكيد مصادر أغلبها، وما إذا كانت صحيحة أم مغلوطة، خصوصاً عندما ترتبط هذه المواد المنشورة، بأمور الدين، مثل القرآن الكريم والحديث الشريف. حيث يمكن اليوم قراءة العشرات من الأحاديث التي تم نشرها من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من دون التأكد من سلامة هذه الأحاديث ومدى صحتها، ما قد يوقع مستخدمين في أخطاء دينية ودنيوية مختلفة، بسبب ما يصلهم من مواد رقمية لا يعلم المستخدم مدى دقتها وصحتها. ولهذا فإن التطبيقات الذكية المخصصة للحديث الشريف، والمؤكدة مصادرها، يمكن اعتبارها البديل السليم لقراءة الأحاديث الشريفة، والتأكد من عدم تحريفها أو التلاعب بمعانيها.

أولاً: «جامع الكتب التسعة»

هذا التطبيق، أحد أهم تطبيقات الحديث الشريف «الصحيحة»، حيث تم إنتاجه باستخدام أحدث وآخر التقنيات، وبطريقة ميسرة الاستخدام، ليتناسب مع الأجهزة الذكية، وليكون مرجعاً للباحثين عن الأحاديث الشريفة الخالية من الأخطاء وغير المحرفة. حيث يشتمل التطبيق على كتب الحديث التسعة المشهورة لدى العلماء والباحثين، والتي هي أهم دواوين السنة وأشملها للأحاديث النبوية، وعليها مدار الأحكام واعتماد علماء الإسلام، والذي يعد بمثابة مكتبة متنقلة شاملة للحديث النبوي الشريف «الصحيح».

ويتميز التطبيق بإمكانية عرض السنة النبوية الشريفة وفقاً لشجرة موضوعية شاملة، مع إمكانية تحديد موضوعات جزئية، وعرض الحديث أو الأحاديث المرتبطة بها في أسرع وقت. كما باستطاعة المستخدم إضافة أي ملاحظة أو خاطرة أثناء القراءة، ويتم حفظها والرجوع إليها في أي وقت. بالإضافة إلى إمكانية البحث عن أي كلمة أو جملة في نص الحديث في أي كتاب من الكتب التسعة، كما يتيح إمكانية الذهاب إلى أي حديث من خلال الرقم الخاص به. ويأتي التطبيق بخدمة عرض شرح الحديث، مع ربط كل حديث بالشرح الخاص به، لتوفير الوقت والجهد. ويأتي التطبيق بخدمة التخريج، وبمجرد الضغط على الأيقونة يتم تخريج الحديث آليًّا، فتظهر النتائج مباشرة من دون أي مجهود. كما يتيح تطبيق جامع الكتب التسعة خدمة شرح غريب الحديث، من خلال وضع معان مختصرة للكلمات الغريبة. بالإضافة إلى ميزة التعريف بالراوي، من خلال وضع بطاقة تعريف خاصة بكل راوٍ تحتوي على البيانات الخاصة به. ويأتي بخاصية مشاركة الحديث مع الآخرين، من خلال مواقع التواصل المختلفة، إضافة إلى إمكانية نسخ الحديث، ويتيح لمستخدميه عمل إعدادات إضافية تتيح لهم التحكم في لون الخط أو حجمه أو نوعه، ما يساعد على الاستمتاع براحة بصرية أثناء قراءة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويجمع التطبيق الكتب التسعة للحديث في تطبيق واحد، ويمتاز بإخراج النصوص في صورة محققة مضبوطة ضبطاً كاملًا، والبحث بأي كلمة أو عبارة في أي حديث في الكتب كلها، والوصول إلى أي حديث من خلال الرقم الخاص به، وعرض تقسيم موضوعي للأحاديث، وعرض الشرح الخاص بكل حديث، وإمكانية مشاركة الحديث عبر وسائل التواصل، وإعدادات إضافية لراحة المستخدم، وسهولة التنقل بالموسوعة إلى أي مكان، وواجهة جميلة وسهلة الاستخدام ذات تصميم متميز وجذاب، وإضافة أي حديث إلى المفضلات، واسترجاعه في أي وقت.