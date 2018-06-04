هواوي «بي 20 برو».. خبير تصوير

* تكنولوجيا التعرّف إلى المشهد المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح رصد أكثر من 500 سيناريو ضمن 19 فئة كشفت الشركة الصينية العملاقة «هواوي» مؤخراً، عن أحدث وأقوى هواتفها الذكية «بي 20 برو»، الذي تمكن من تحويل أنظار شريحة كبيرة من المستخدمين إليه، بفضل تزويده بكاميرا تصوير هي الأولى من نوعها في العالم، وهو ما كان يبحث عنه مستخدمون خلال الفترة الماضية. إذ يشتمل الجهاز على أول كاميرا ثلاثية من نوع لايكا الأكثر تطوراً في العالم، لتشمل مستشعرا متعدد الألوان بدقة 40 ميجابيكسل، ومستشعرا أحادي اللون بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعراً ثالثاً بدقة 8 ميابكسل، مع تقديمه عدسات مقرّبة للتصوير عن بعد دون فقدان أي تفاصيل بعد التقريب، مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي الإمكانات التي تتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة. كما يوفر الهاتف مزايا يفتقر إليها أي جهاز آخر منافس، من حيث تم ضبط كاميرا الهاتف لتنافس أفضل الكاميرات الرقمية العاكسة أحادية العدسة من حيث جودة ووضوح الصور.

وتتيح تكنولوجيا التعرّف إلى المشهد والأجسام في الوقت الحقيقي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين رصد أكثر من 500 سيناريو ومشهد ضمن 19 فئة، لاختيار المزايا المطلوبة في اللحظة المناسبة، سواء عند تصوير السماء الزرقاء الصافية أو الناس أو الحيوانات الأليفة. كما تقوم الكاميرا بضبط الإضاءة وانتقاء المعايير الأمثل للمشهد، وتساعد ميزة تعزيز الجمال الطبيعي لصور السيلفي على التقاط أدق التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومع كل صورة شخصية يتم التقاطها، توفر هذه الميزة إضاءة ثلاثية الأبعاد لصور البورتريه، مع إجراء تعديلات لتتوافق بشكل أفضل مع مزايا الوجه الخاصة بالمستخدم، ما يساعد في تعزيز إشراقة لون البشرة، وتقديم صور سيلفي متألقة حتى في الإضاءة الخلفية، وسيبدو الأمر وكأن المستخدمين يرافقهم خبير شخصي متخصص بالعناية بالجمال وفن المكياج وتحرير الصور.