«ربع رومي» متهم بالإساءة للسلك القضائي

أبوظبي (الاتحاد)

شن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور هجوماً على مسلسل «ربع رومي» بسبب أحد المشاهد التي حملت إهانة لشخصية المحامي، ورفع بلاغاً يتهم فيه فريق عمل المسلسل بإهانة القضاء والمحامين، وبأنهم أظهروا المحامي على قدر من السذاجة، حيث ظهر الممثل محمد سلام، الذي يلعب دور محامٍ في أحد المشاهد، وهو يرتدي عباءة داخل قاعة المحكمة، كما يظهر قاضي المحكمة وهو يقسم بالطلاق خلال المرافعة.

ويذكر أن «ربع رومي» من بطولة مصطفى خاطر وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شابين يحلمان بتحقيق النجاح في عملهما، لكن بعد اكتشاف والد أحدهما كنزاً، تصيبه لعنة ويتحول إلى حيوان معين كل فترة.