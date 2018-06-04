نيللي كريم تدافع عن «اختفاء»

أبوظبي (الاتحاد)

ردت الفنانة نيللي كريم على الانتقادات الحادة التي طالت مسلسلها «اختفاء» على أنه يحرض على تعاطي وإدمان التدخين والمواد المخدرة، والترويج لمنتجات التبغ. وقالت: إن هذه الاتهامات بعيدة عنها؛ لأنها قدمت منذ عامين عملاً كاملاً بعنوان «تحت السيطرة» يحارب فكرة الإدمان والمخدرات، لافتة إلى أن الدراما تحاكي الواقع، وإذا حذف كل مشهد به ممثل يدخن السجائر، فلن يعرض بعد ذلك إلا المسلسلات التاريخية؛ لأن التدخين عادة وأصبحت جزءاً من الحياة.

وحول اتهام البعض أيضاً مؤلف المسلسل أيمن مدحت بسرقة قصة المسلسل، قالت نيللي: إنه على حد علمها رفع 3 أشخاص دعاوى قضائية تتهم المؤلف بسرقة المسلسل من روايتهم، فالأولى أن يرفع هؤلاء الأشخاص دعاوى على بعضهم ليعرفوا من سرق من الآخر؛ لذلك فإن الاتهام بالسرقة لا أساس له من الصحة.

وتدور أحداث «اختفاء» حول دكتورة جامعية تعيش مع زوجها في روسيا، وفجأة يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، والتي تحمل الكثير من المفاجآت.