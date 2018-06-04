7 مسلسلات رمضانية محورها الانتقام

محمد قناوي (القاهرة)

‬تتناول ‬7 ‬مسلسلات مصرية ‬رمضانية هذا ‬العام ‬فكرة ‬الانتقام، ‬التي ‬يمارسها ‬أبطالها ‬‬ممن ‬تعرضوا ‬للظلم، ‬فمنهم ‬‬من ‬يسعى ‬للثأر ‬ممن ‬اعتدوا ‬عليه ‬وسلوبه ‬حقوقه ‬أو ‬قتلوا ‬أعز ‬الناس ‬لديه، أو أودعوه السجن ظلماً.

ويكاد الفنان حمادة هلال، أن يخرج قليلاً عن الفكرة السائدة في الانتقام، فهو يهرب من السجن ولكن ليس للانتقام، إنما بحثا عن أدلة تبرئة من التهمة، التي أدخلته السجن مظلوما، ضمن أحداث مسلسل «قانون عمر»، للمخرج أحمد شفيق.

إلى ذلك، قال الكاتب فداء الشندويلي، إن مسلسل «قانون عمر» يتناول فكرة العدل، فالبطل يظلم فعلا، لكن الخط الرئيس فيه مفاجأة للمشاهد. وأضاف «الحالة هنا، أننا لسنا أمام منتقم، بل أمام إنسان قرر ألا يتعرض لظلم مجددا، وألا يعود للسجن مرة أخرى، ويستطيع من دون نقطة دم واحدة أن يستعيد حقوقه‏‭»‬.

ومن النجوم، الذين رفعوا شعار«التار ولا العار»، محمد رمضان في مسلسله «نسر الصعيد»، للمؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج ياسر سامي، والذي يجسد فيه شخصيتين الأولى الأب «صالح القناوي»، والثانية الابن الضابط «زين القناوي». وتبدأ أحداث المسلسل بقيام «زين» بالتحقيق في قضية مقتل خادمة تعمل لدى «تاجر المخدرات -هتلر»، الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب. ‬وتتصاعد ‬أحداث ‬المسلسل ‬مع ‬تورط «‬زين» ‬في ‬قتل ‬أحد ‬السجناء، ‬وبعدها ‬يتحول ‬لشخص ‬مطارد ‬يبحث ‬عن ‬الانتقام ‬من ‬عدوه ‬اللدود «‬هتلر»‭.