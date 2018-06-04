مائدة رمضان باسكال سيبون: إعداد موائد رمضان الأكثر صعوبة



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 نسرين درزي (دبي) تحدث الشيف باسكال سيبون عن خبرة واسعة بالمطبخ الإيطالي. وهو عمل على مدار 3 عقود من العمل في أهم الفنادق والمطاعم، بما فيها مطعم «باكو» العالمي الحائز نجمة ميشلان في مدينة بارليتا الإيطالية. وذكر سيبون، الطاهي التنفيذي في فندقي البندر روتانا والبندر أرجان، أن إدارته لموائد رمضان قد تكون أكثر صعوبة من أي مهمة أخرى قد تسلمها يوماً. والسبب أنه يحرص بنفسه وعلى مدار الساعة على توجيه فريق الطهي لتحضير أشهى المأكولات بطرق إبداعية ترضي الصائمين. واعتبر أن سر نجاح الطاهي المحترف يكمن في اتباع أفضل المعايير في قطاع الضيافة. ويحمل سيبون عضوية كبار الشخصيات من جمعية الإمارات للطهي منذ عام 2002. فطيرة اليقطين بالميرمية المكونات: * 800 جرام يقطين مقطعة إلى شرائح سميكة * 50 جرام بقسماط ... المزيد