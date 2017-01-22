ترامب ودبلوماسية كيري

سيحسن فريق الأمن الوطني الذي سيعينه ترامب صنعاً لو تقيّد بما جاء في المقال الافتتاحي الذي نشره جون كيري في عدد الخميس من صحيفة «نيويورك تايمز»، وأن يحتفظ به ضمن ملفاته. وفيه يتحدث كيري عن المحاذير المرتبطة بمحدودية الخيارات الدبلوماسية غير المترافقة مع مبدأ استخدام القوة. ولاشك في أنه كان يدافع في مقاله عن سجلّه باعتباره الدبلوماسي الأميركي الأول خلال ولاية أوباما الثانية. وكتب في مقاله: «سأغادر مكتبي وأنا مقتنع بأن التوجهات العالمية كانت تسير في مصلحتنا، وأن القيادة السياسية الأميركية هي اليوم على مستوى من الفعالية لم تبلغه من قبل».
فهل يقتنع كيري حقاً بما يقول؟ والجواب هو أن معظم التوجهات العالمية حتى الآن تنطوي على خطورة بالنسبة للمصالح الوطنية للولايات المتحدة. وخلال فترة ترؤس كيري للدبلوماسية الأميركية، كانت الدول الأوروبية تنزلق واحدة تلو الأخرى في اتجاه الشعبوية المحسوبة على أحزاب أقصى اليمين، وهي النزعة التي كانت تزداد اشتعالاً مع تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا. وقد أدى هذا التحول السلبي أيضاً إلى فشل الغرب في التصدي للسياسة الروسية عندما تمكن فلاديمير بوتين من ضم شبه جزيرة القرم.
وفي الشرق الأوسط، أصبح الأردن ولبنان يعانيان من أزمة لاجئين مشابهة. وباتت تركيا في خضم حملة عسكرية حقيقية ضد الأكراد، فيما يشعر حلفاء أميركا الخليجيون بالقلق المتصاعد من الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في دول المنطقة. وفي آسيا، لم يتمكن أحد من تطبيق القرارات المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وأصبحت خلافات الصين مع بعض دول الجوار حول امتلاك بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي أكثر اتساعاً.
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أما فيما يتعلق بالتداعيات والمشاكل التي لم يتحدث عنها كيري، فهي أن سلف أوباما الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لم يضع الدبلوماسية في المقام الأول، بل فضل بدلاً منها الإسراع في الذهاب إلى الحرب عندما تقتضي الأحوال ذلك. وهذا الكلام الحافل بالمغالطة، كثيراً ما كان يردده الديمقراطيون منذ أواسط العقد الماضي. وكان بوش الابن، شأنه في ذلك شأن كل الرؤساء الآخرين، قد مارس سياسة الحزم بكل تأكيد. وهو الذي بنى التحالف الغربي الذي كان يهدف لدعم أميركا في غزوها للعراق. وعمدت وزارة الخارجية في عهده إلى تشكيل ائتلاف متعدد الأطراف لاستهداف الدول التي لا تنصاع لحظر انتشار الأسلحة النووية. وهو الذي نجح في عقد اتفاقية نووية مع رئيس وزراء الهند مونماهان سينج في 2 مارس 2006.
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وأما دونالد ترامب، فقد قال بوضوح إنه سيتعامل مع روسيا بطريقة نافعة جديدة على رغم أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية زعمت تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية. فهل يعني هذا أنه يتبع نفس خطى كيري؟
* محلل أميركي متخصص بالأمن الوطني
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»