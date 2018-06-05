جمع الله للنبي الشريعة والحقيقة.. يحكم بهما معاً

القاهرة (الاتحاد)
جُمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والحقيقة، ولم يكن للأنبياء إلا إحداهما، فقد أُذن له أن يحكم بالشريعتين الظاهرة والباطنة، المبعوث بكل واحدة منهما طائفة من الأنبياء، فجمعا له تشريفاً وتعظيماً، والشريعة الباطنة هي المعبر عنها بالحقيقة.
قال الإمام السيوطي: المقصود من هذه الخصيصة التي تفرد بها النبي عن سائر الخلق، أنه أذن له أن يحكم بالشريعة والحقيقة معاً، ويعمل بكل منهما، أما الأولياء من أمته، فليس لهم العمل بالحقيقة ولا الحكم بمقتضاها، وإنما يعملون بالشريعة فقط، قال القرطبي: أجمع العلماء عن بكرة أبيهم، أنه لا يجوز للحاكم أن يقتل بعلمه.
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قال تعالى: (... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً...)، «سورة المائدة: الآية 48»، وقال قتادة يعني سبيلاً وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره، التوحيد والإخلاص لله، الذي جاءت به الرسل.
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