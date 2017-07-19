رئيس الفلبين يطالب الكونجرس بتمديد الأحكام العرفية

مانيلا (رويترز)

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس، إن الرئيس طلب من الكونجرس تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو الجنوبية حتى نهاية العام الجاري، وذلك لإتاحة الوقت أمامه لسحق متشددين يستلهمون نهج «داعش».

ويعيش في منطقة مينداناو 22 مليون شخص، ولها تاريخ من عمليات التمرد الانفصالية والماركسية. وفرضت السلطات الأحكام العرفية في الجزيرة يوم 23 مايو بعدما استولى متشددون من جماعتي ماوتي وأبو سياف على أجزاء من مدينة ماراوي.

ويبدي المتشددون مقاومة شرسة وما زال عدد منهم مختبئا في قلب ماراوي التجاري رغم 57 يوماً من بدء المعارك. وقال المتحدث باسم الرئاسة إرنستو أبيلا للكونجرس وقعها دوتيرتي «الهدف الرئيس للتمديد المحتمل هو السماح لقواتنا بمواصلة عملياتها دون التقيد بمهلات زمنية والتركيز بشكل أكبر على تحرير ماراوي وإعادة تأهيلها وإعادة إعمارها».

وتحصن مسلحون أمس، في مواقع بوسط ماراوي الذي سوي بالأرض نتيجة لحملة قصف أغضبت سكانا فقدوا منازلهم ومتاجرهم. وشكل دوتيرتي قوة مهام لإعادة إعمار ماراوي بميزانية تبلغ 20 مليار بيزو (394,81 مليون دولار).