الزهد في الدنيا يجلب محبة الله

القاهرة (الاتحاد)
قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبّني الناس، فقال: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ»، والزهد هو قصر الأمل في الدنيا، وعدم الحزن على ما فات منها، قال ابن تيمية: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ويشمل ترك ما يضر، وترك ما لا ينفع ولا يضر. وفيه حث رسول الله على التقلل من الدنيا والزهد فيها وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة».
وأرشد صلى الله عليه وسلم، السائل إلى ترك الدنيا بالزهد فيها ووعده مقابل ذلك حب الله عز وجل وهو رضاه عنه، وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبتهم له.
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قال العارفون: الزاهد هو الذي يقنع بما آتاه الله ولا يأسى على ما فاته من الدنيا ولا يعلق قلبه بغير ربه تعالى ويكون بما في يد الله أوثق مما في يده، ويعرض عن كل ما يشغله عن ربه وعبادته، وقال الفضيل بن عياض: أصلُ الزهد الرضا عن الله عز وجل.
وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، ولم يشغل الحلال شكره، ويقول ابن القيم في الزاهد: هو لله وبالله ومع الله وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.