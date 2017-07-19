إيطاليا تدرس إصدار تأشيرات مؤقتة للمهاجرين

روما (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية الإيطالي أمس، إن إيطاليا تدرس إصدار تأشيرات مؤقتة تسمح للمهاجرين بالسفر في أنحاء الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف الضغط على جيرانها في الاتحاد لبذل المزيد للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة المهاجرين.

وقال ماريو جيرو نائب وزير الخارجية لصحيفة (إل مانيفستو) اليسارية بشأن عزم السلطات إصدار تصاريح مؤقتة للمهاجرين، إن الحكومة تدرس كل الاحتمالات. وأضاف «نحن في حالة شد وجذب». وأكد أن إيطاليا تريد تفادي اتخاذ إجراءات من جانب واحد، لكنها تعارض التطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تبقي على المهاجرين في أول بلد وصلوا إليه.

وأضاف «لا نقبل أن نتحول إلى نقطة اضطراب أوروبية، أو أن نشعر بالذنب لأننا ننقذ الناس؛ لذلك فإن اتخاذ قرار بشأن مصير المهاجرين القادمين هو مسؤولية الجميع».

وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 93 ألف شخص أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء وبنجلاديش، وصولوا بزوارق إلى جنوب إيطاليا منذ بداية العام بزيادة بنسبة 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال جيرو، إن من السابق لأوانه تحديد متى أو عدد التصاريح التي ستصدر، مضيفاً أن السلطات الإيطالية التي تتلقى طلبات اللجوء، لديها بالفعل سلطة إصدار هذه التصاريح. وقال وزير الخارجية أنجلينو ألفانو أمس، إن إصدار تأشيرات مؤقتة ليس على جدول أعمال الحكومة.

وقال إينزو بيانكو رئيس بلدية كاتانيا في صقلية التي نقل إليها عشرة آلاف مهاجر أنقذوا من البحر قبالة الساحل الليبي منذ بداية العام، إن إصدار هذه التصاريح مجددا يشكل ضغطاً على دول أخرى لتقديم المساعدة. وأضاف: «مسموح لنا باستخدام هذه الأساليب، ومن الجيد تذكير أوروبا بواجباتها وبأن تتحمل المسؤولية بدرجة أكبر». وتابع: «هذه طريقة للفت انتباه أوروبا، والقول إننا يجب أن نعالج هذه الحالة الطارئة معاً».