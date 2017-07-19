كابول (د ب أ)

أفادت إحصاءات عسكرية أميركية نشرت أمس، أن سلاح الجو الأميركي قد كثف بشكل كبير ضرباته الجوية التي تستهدف «طالبان» و«داعش» في أفغانستان خلال الأشهر الستة الأولى هذا العام.

ووفقاً للبيانات، تم إســقاط 1634 قطعــة ذخيرة مثل الصواريخ أو القنابل، في الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام، ويمثل ذلك أكثر من ضعف الذخيرة التي تم إسقاطها خلال غارات العام الماضي بالكامل. ومع ذلك، يقل العدد المسجل خلال الأشهر الستة الأولى هذا العام عن المسجل في الفترة نفسها من عام 2012، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تنشر ما يقارب 80 ألف جندي في أفغانستان. وتتعلق هذه البيانات بإسقاط الذخائر، وليس بالطلعات الجوية.

ويأتي تعزيز العمليات الجوية في حين تسعى القوات الأفغانية جاهدة لمكافحة حركة تمرد تحرز تقدماً على صعيد الاستيلاء على أراضٍ في أنحاء الدولة. وتبحث الولايات المتحدة وحلف الأطلسي «ناتو» إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لتعزيز جهود التدريب لقوات الشرطة والجيش الأفغانية.

وتسببت الزيادة في الغارات الجوية في زيادة الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس الأول أفاد بأن 37% من ضحايا الغارات الجوية الأميركية مدنيون، بينما سقط 48% منهم جراء عمليات سلاح الجو الأفغاني الذي لا يزال تحت التدريب.