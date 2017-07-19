عقوبات أميركية جديدة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي

عواصم (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن طهران لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للمصالح الأميركية، وتزعزع الاستقرار في المنطقة، كما تهدد الممرات المائية بالخليج، وذلك بعد بضع ساعات من تحذيرها بأن طهران تنتهك روح الاتفاق النووي الدولي، الذي قررت التزامها به مع استمرار مراجعة أسس السياسة الأميركية تجاه إيران.

وفرضت «الخارجية» الأميركية عقوبات على 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني، وبرنامجها للزوارق السريعة. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن أنشطة إيران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط، والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار» في المنطقة.

وذكرت في هذا السياق الدعم الإيراني لفصائل مسلحة، مثل «حزب الله»، و«حماس»، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يقاتلون تحالفاً عسكرياً تقوده السعودية.

وقال بيان الخارجية، إن «سياسات إيران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي»، مضيفاً «سنتابع سياسات إيران الشريرة في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأميركية تجاه إيران».