وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد ثقتها في هزيمة «داعش»

عمان (أ ف ب)

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أمس، خلال زيارتها الطيارين الفرنسيين المشاركين في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، أنها واثقة من إمكانية القضاء على هذا التنظيم نهائياً.

وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة جوية تنطلق منها طائرات «رافال» الفرنسية المقاتلة «مع حلفائنا ودعم شركائنا، نحن سنقضي على داعش وبشكل نهائي. أنا واثقة من ذلك، وأعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم في ذلك».

وأضافت بارلي في أول زيارة للمنطقة منذ تسلمها منصبها قبل نحو شهر «زيارتي هذه تأتي بعد أيام قليلة من الانتصار المدوي الذي تحقق في مدينة الموصل، نحن لم نكسب الحرب، أنتم تعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر، لكنها كانت معركة مهمة جداً انتصرنا فيها ضمن الحملة ضد داعش».

وتابعت «أنا أريد أن أهنئكم، ومن خلالكم أهنئ جميع الجنود والطيارين وقوات المارينز الفرنسيين الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر. من خلالكم شاركت فرنسا وبشكل كبير جداً في هذه المعركة مع أكثر من 600 ضربة جوية و1200 ضربة مدفعية».

وقالت «الآن نحن نركز جهودنا على استعادة الرقة، إرادتنا وتصميمنا لن يضعفا». وأضافت «أنتم هنا في صلب عملكم، أنتم جميعاً ساهمتم في هزيمة داعش، هذا العدو الذي تضررت بلادنا منه وبشدة ولمرات عدة، مهمتكم هنا تضمن سلامة مواطنينا». وأوضحت الوزيرة «عملكم هذا سيسمح لبلدنا الذي ضرب بشدة وبطريقة جبانة خلال السنوات الأخيرة، أن يرفع رأسه وأن يبعث برسالة بسيطة إلى أعدائنا الإرهابيين في جميع أنحاء العالم بأن الذي يهاجم فرنسا لن يفلت من العقاب».

وفي عمان، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي خلال لقائه الوزيرة الفرنسية، أن «الأزمة السورية ضاعفت من حجم الضغوط على قواتنا المسلحة التي هي في حالة حرب وتأهب دائم منذ أكثر من ست سنوات لتأمين حماية حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية».

وأضاف أن «حالة التأهب لقواتنا المسلحة لها متطلبات وتحتاج إلى تدريب وتأهيل ومعدات وآليات، ما يشكل ضغطاً على الموازنة لتأمينها».

وأوضح الملقي أن «المعلومات تشير إلى أن القضاء على عصابة داعش الإرهابية، بات وشيكاً». وأكد «أهمية إشراك جميع القوى في سوريا والعراق بعملية سياسية تكفل الأمن والاستقرار، والبدء بشكل سريع بإعادة الإعمار، وتحسين حياة الناس في المناطق التي تأثرت نتيجة الأحداث».