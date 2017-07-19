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مقتل كادرين من «حسم» الإرهابية وقيادي بأنصار بيت المقدس

الأباتشي تحصد 10 إرهابيين شمالي سيناء
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تاريخ النشر: الأربعاء 19 يوليو 2017

القاهرة (وكالات)

أعلن مصدر أمني مصري عن مقتل عشرة إرهابيين في قصف لطائرات الأباتشي على المنطقة الصحراوية جنوب العريش شمالي سيناء، ويأتي القصف بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل نحو 30 وإصابة العشرات من عناصر إرهابية بمدينتي العريش والشيخ زويد، في سلسلة ضربات جوية ضد تجمعات للإرهابيين بالمدينتين. وبدأت العملية الأمنية ضد العناصر الإرهابية، بعد معلومات وردت بتحركات للعناصر الإرهابية بسيارات ودراجات نارية استعدادا لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.

وحسب المصادر، تم توجيه ضربات جوية على تلك التجمعات، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدة سيارات ودراجات نارية يستخدمها الإرهابيون.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل القيادي بأنصار بيت المقدس، أحمد حسن أحمد النشو والشهير باسم غندر المصري، في معركة مسلحة مع قوات الأمن، دارت رحاها في شارع العشرين بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان أمس: «إنه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد توافرت معلومات للأجهزة الأمنية تتضمن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً تنظيمياً لاختبائهم، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية».

وأضاف البيان: «إنه تم التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر عقب استئذان نيابة أمن الدولة، وحال اقتراب القوات بادر المذكورون بإطلاق وابل من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها، مما نتج عنه مصرع قيادي تلك المجموعة الهارب، بينما تمكن آخر من الهرب، ويجرى حالياً ملاحقته». وتابع البيان: «عثر بحوزة المذكور على بندقية آلية، وكمية من الطلقات، ويشار إلى أن المذكور يُعد من أبرز قيادات الجماعات التكفيرية بمحافظة شمال سيناء ومتورط في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ويتولى مسؤولية استقطاب العناصر الجديدة وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي». كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس مقتل اثنين من «أبرز الكوادر بحركة حسم الإرهابية» في شرق القاهرة كانا «مسؤولي التخطيط والتنفيذ» لحادث استهداف وقتل ثلاثة من عناصر الشرطة في 2 مايو. ... المزيد
     
 