الأباتشي تحصد 10 إرهابيين شمالي سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن مصدر أمني مصري عن مقتل عشرة إرهابيين في قصف لطائرات الأباتشي على المنطقة الصحراوية جنوب العريش شمالي سيناء، ويأتي القصف بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل نحو 30 وإصابة العشرات من عناصر إرهابية بمدينتي العريش والشيخ زويد، في سلسلة ضربات جوية ضد تجمعات للإرهابيين بالمدينتين. وبدأت العملية الأمنية ضد العناصر الإرهابية، بعد معلومات وردت بتحركات للعناصر الإرهابية بسيارات ودراجات نارية استعدادا لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.

وحسب المصادر، تم توجيه ضربات جوية على تلك التجمعات، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدة سيارات ودراجات نارية يستخدمها الإرهابيون.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل القيادي بأنصار بيت المقدس، أحمد حسن أحمد النشو والشهير باسم غندر المصري، في معركة مسلحة مع قوات الأمن، دارت رحاها في شارع العشرين بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان أمس: «إنه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد توافرت معلومات للأجهزة الأمنية تتضمن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً تنظيمياً لاختبائهم، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية».