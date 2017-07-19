قوات الصاعقة تسيطر على آخر معاقل الإرهاب ببنغازي

عواصم (وكالات)

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية (الصاعقة) العقيد ميلود الزوي، أمس، سيطرة قوات الجيش على منطقة خريبيش وسوق الجريد، آخر معاقل المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي. وقال الزوي: «فقط 150 مترًا تبقت لنطوي صفحة الإرهابيين في بنغازي، وتطهر المدينة بالكامل».

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 5 يوليو الجاري، تحرير بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، بعد أكثر من 3 سنوات من القتال. وأكدت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي تسلم 6 قتلى و20 جريحًا من الجيش، خلال أربعة أيام من المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية في محيط الفندق البلدي وسوق الجريد وسيدي خريبيش في مدينة بنغازي.

وأوضحت المصادر أن الجرحى بينهم حالات إسعافات أولية تلقت العلاج وغادرت المستشفى على الفور، بينما لا تزال بعض الحالات تتلقى العلاج بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقتل شخص وأصيب آخر، في انفجار لغم أرضي في أماكن متفرقة بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي.