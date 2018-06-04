منصور الغساني: أعيش نزهة روحية في رمضان

أشرف جمعة(أبوظبي)
يؤمن الفنان منصور الغساني بأن شهر رمضان المبارك إلى التفرغ لطقوسه الرمضانية التي يحرص عليها في هذه الأيام المباركة والتي تتسق مع الشهر الفضيل إذ يعيش أجواء خاصة مع الأهل والأصدقاء، ومن ثم ممارسة الرياضة، ويحرص الغساني على ارتياد المجالس الرمضانية وصلة الرحم والاستمتاع بقراءة القرآن الكريم في أجواء روحانية، وكذلك الحرص على الإفطار ضمن نطاق الأسرة، وعلى المائدة الرمضانية التي تجمع الأهل، وتفرض هذا اللون الحميم من النسيج الاجتماعي الذي يبث الألفة في النفوس.
فيوض روحية
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راحة كبيرة
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علاقات راسخة
ولكون الغساني اجتماعي بطبعه فهو يحرص على زيارة الأقارب وتخصيص أوقات لهم، وينظر إلى مثل هذه الزيارات على أنها تجدد مستويات الألفة بين الناس وتسهم في بناء علاقات اجتماعية راسخة وأنه يحرص دائماً على أن يضع أولى القربي في سلسلة اهتماماته في الشهر الكريم، ويذكر أنه أيضاً يتواصل مع الأصدقاء بشكل حميم، ويزورهم ويقبل دعواتهم ويجهز لهم الموائد الرمضانية، ويفطر أيضاً على موائدهم، وأنه يسعد كثيراً بحضور المجالس الرمضانية التي تفيض بروح المودة، والتي تنبع من ميراث العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.