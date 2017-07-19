الاحتلال يقصف منازل الفلسطينيين جنوب غزة

غزة (الاتحاد)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، منازل الفلسطينيين وأراضي المزارعين شرق المدينة بوابل من نيران أسلحتها الرشاشة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الجاثمة في محيط موقع «كيسوفيم» شرق خان يونس فتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين شرقا من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويأتي استهداف المنازل الحدودية وسط تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال على الشريط الحدودي، وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية وأمنية: «إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً من مدن رام الله والقدس وطوباس ونابلس والخليل وبيت لحم».