لجان سعودية -عراقية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات

بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، تشكيل لجان مشتركة بين العراق والسعودية لتبادل المعلومات الاستخبارية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وذكر بيان للداخلية أن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي يزور الرياض حالياً، أجرى مباحثات مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمقر الداخلية السعودية بالرياض شملت ‬تبادل ‬المعلومات ‬الاستخبارية ‬ومكافحة ‬الإرهاب ‬وتأمين‭ ‬الحدود ‬ومكافحة ‬المخدرات ‬وتطوير ‬قدرات ‬الدفاع ‬المدني ‬وتسهيل ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬العراقيين إلى المملكة. وكان الأعرجي قد ‬وصل ‬إلى السعودية مساء ‬أمس الأول ‬على ‬رأس‭ ‬وفد ‬بدعوة ‬رسمية، لبحث ‬عدد ‬الملفات ‬ذات ‬الاهتمام ‬المشترك‭‬. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن الاجتماعات التي تميزت بأجواء إيجابية، تناولت عددا من المواضيع المشتركة وسبل تعزيزها بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.