الحريري: عملية عسكرية في عرسال «دون تنسيق مع دمشق»

عواصم (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من مجلس النواب أمس، أن الجيش سيقوم «بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية»، نافياً التنسيق مع دمشق. وفيما واصل الجيش السوري النظامي ضرباته الجوية على أطراف عرسال الحدودية، معلناً استهداف مواقع لـ«مسلحين متطرفين»، تحدثت مصادر عسكرية وسياسية عن «معركة وشيكة» بجرود عرسال، بمشاركة مليشيات «حزب الله»، انطلاقاً من الأراضي السورية، بغطاء سلاح طيران الأسد، إضافة إلى الجيش اللبناني من ناحية لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحريري وصف بالبرلمان العملية المرتقبة بمنطقة عرسال الحدودية مع سوريا، بأنها «مدروسة». وجرود عرسال منطقة جبلية بين سوريا ولبنان، وهي قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا، بما في ذلك «داعش»، و«جبهة فتح الشام» والتي كانت تعرف بـ«النصرة». وأضاف الحريري «لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري». ومع ارهاصات العملية العسكرية، غادر مئات السوريين مخيمات اللاجئين في عرسال.

وأفاد مصدر أمني بأن الجيش اللبناني عزز انتشاره بمنطقة عرسال خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال إن عدد المسلحين في جرود عرسال يقدر بنحو 3 آلاف، وإن ثلثيهم ينتمون لـ«داعش» و «النصرة». ومطلع أغسطس 2014، كانت المنطقة مسرحاً لأخطر حالة امتداد للحرب الأهلية السورية إلى لبنان، عندما سيطرت الجماعات المتشددة على البلدة قبل انسحابها مع عشرات الجنود اللبنانيين الذين احتجزتهم رهائن.