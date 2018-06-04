«شيء عابر» لسمر الزّعبي

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

بعد آخر مجموعة قصصية لها بعنوان «تنازلات» 2017 عن منشورات وزارة الثقافة الأردنية، أصدرت الكاتبة الأردنية سمر الزّعبي مجموعتها الجديدة «شيء عابر» عن منشورات دار آلان ناشرون وموزعون في عمّان، وتضم 22 نصاً قصصياً، تحمل بصمات جديدة للزعبي، من حيث الأسلوب ونكهة الموضوعات، والاعتناء بالصور الفنية الوصفية، والتّحليق في الخيال، والحوارات المعبّرة، واعتماد قالب فني قادر على إبراز دراما القصة القصيرة، فالسرد والوصف تقنيتان حاضرتان في إنجاز الكاتبة.

الأحداث التي قد تستغرق في الواقع زمناً طويلاً، واقعياً وشعورياً، تختصرها الكاتبة بعباراتها المكثفة، وسردها المتواتر، الذي يجعل الزمن أكثر فاعلية، وأكثر وقعاً وتأثيراً ، كما في قصة «رفعت» إذ إن تحديد الزمن بالساعة والدقيقة يضفي على الأحداث تواتراً، ومع ذلك، فهي لا تروي ظمأ القارئ، إذا تترك نهاية قصتها مفتوحة، دافعة المتلقي بذلك لمزيد من المتعة في إعادة قراءة الأحداث والنتائج.

أشياء الحياة عابرة، هذه هي الثيمة الرئيسة في مجموعة الزعبي. وتبدو هذه الأشياء العابرة في معظم قصص المجموعة، ويتصدرها في هذا الشأن قصة «خبر» التي تعكس ذروة تطور المستوى الفني لدى الكاتبة.