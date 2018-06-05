مهرجان لبنان المسرحي الدولي أغسطس المقبل

بيروت (الاتحاد)

وسط حفاوة بالغة استقبل الوسط الثقافي اللبناني، نبأ إعلان إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون»، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، ومؤسسة «دروسوس» إطلاق النسخة الثالثة من «مهرجان لبنان المسرحي الدولي»، اعتباراً من 23 أغسطس المقبل إلى 27 منه، في المدن الجنوبية: صور، النبطية، جزّين، بنت جبيل، وكذلك في مدينة طرابلس بالشمال.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للحدث أهمية إطلاقه، وهو الذي أسس أول تظاهرة مسرحية دولية في الجنوب، وفي مناطق مختلفة، بهدف إحياء والارتقاء بالثقافة الجماهيرية في المناطق الأقل حظاً، تحقيقاً للإنماء الثقافي المتوازي في وجه التهميش الثقافي الذي تعانيه بعض المناطق اللبنانية. وقال مؤسس المهرجان الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي: «نسعى حثيثاً من أجل البقاء والاستمرار من خلال محبي المسرح ورسالته النبيلة من متطوعين وطلاب محترفي تيرو للفنون، فنحن متمسكون بالحلم والأمل في ظل غياب السياسات الداعمة للثقافة».