«أمهات المختطفين»: الانقلابيون يختطفون الآلاف منذ عامين

صنعاء (د ب أ)

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، إن الميليشيات الانقلابية، اختطفت الآلاف من اليمنيين في عدد من المحافظات وتحتجزهم بطريقة غير قانونية. وأضافت في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» أمس الأول، «يصادف السابع عشر يوليو من كل عام اليوم العالمي للعدالة الدولية، وبلادنا اليمن يمر بمنعطف خطير منذ أكثر من عامين، فقد قامت ميليشيا الحوثي وصالح المسلحة باختطاف الآلاف من المواطنين الأبرياء في عدد من المحافظات اختطفتهم من بيوتهم ومقار أعمالهم واحتجزتهم بطريقة غير قانونية».

وتابعت: «ظل اختطاف وإخفاء الآلاف منهم لأشهر وتجاوز إخفاء المئات قسرياً لأكثر من عامين في مخالفة صريحة لكل القوانين والدساتير اليمنية والدولية وانتهاك صارخ للحقوق والحريات، واحتجزتهم ميليشيا الحوثي وصالح المسلحة في أماكن غير خاضعة لمعايير السلامة وتمتهن الكرامة الإنسانية».