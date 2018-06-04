«مشاهير اليوتيوب» في نادي الشارقة للصحافة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختتم نادي الشارقة للصحافة، أمس الأول، في مقر مسرح المجاز مجلسه الرمضاني بتنظيم جلسة «مشاهير اليوتيوب..التأثير والإبداع».وهي الجلسة السابعة والأخيرة التي ينظمها النادي خلال الشهر المبارك.

واستعرضت الجلسة أسباب لجوء الشباب إلى قنوات يوتيوب، وسبب شعبية اليوتيوب، بمشاركة البحريني عمر فاروق، والأردني رجائي القواس، والسعودي عبدالمجيد المطيويع، وادار الجلسة الإعلامي محمد المناعي. وأكد المطيويع أن المحتوى التعليمي العربي في اليوتيوب نادر جداً، خصوصاً في مجال تعليم التصوير، ما دفعني إلى المبادرة بإنتاج ونشر مقاطع تعليمية عربية في مجال التصوير، خاصة أن المقاطع الموجودة على اليوتيوب ستكون محفوظة للأبد، خاصة أننا لاحظنا تزايد إقبال الناس مؤخراً على المحتوى العربي في اليوتيوب. وقال رجائي قواس: من خلال المقاطع أخاطب أبناء جيلي بالطريقة التي يتقبلونها، وقدمت زول «مسلسل كوميدي أردني عبر اليوتيوب»، وأحرص على تقديم محتوى مختلف كل عام، ولا أسعى دائماً لإرضاء الناس، ولكن أسعى لإرضاء ضميري، مضيفاً أن وسائل التواصل الاجتماعي هي منصات لإبداء الرأي، والفيديو يمنح مساحة واسعة لإبداء الرأي بطريقة مميزة.

من جهته، قال عمر فاروق: بدايتي كانت مع موقع «الكيك»، ومن ثم اتجهت إلى منصات أخرى، كالانستغرام واليوتيوب، وبدأت بتجربة عرض مواضيع مختلفة في اليوتيوب، واستقريت على برنامج «عمر يجرب»، ومن خلال هذه السلسة جربت وعرضت مجموعة من المهن لتغيير نظرة المجتمع لهذه المهن.