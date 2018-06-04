«الشارقة للنشر» تتعاون مع أكبر ناشر بالصين

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، وأحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب، مؤخراً، وفداً من مجموعة الصين للنشر، إحدى أكبر وأبرز مؤسسات النشر في الصين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية، وبحث سبل التعاون المشترك بين إمارة الشارقة، وجمهورية الصين في هذا المجال.

وتعرّف الوفد الذي ترأسه زو زايبي، مدير مجموعة الصين للنشر، خلال الزيارة على أهم ما تقدمه مدينة الشارقة للنشر، حيث تجول أعضاء الوفد في مرافق المدينة، واطلعوا على التسهيلات التي تقدمها للعاملين في قطاع النشر، من الأفراد والمؤسسات، واطلعوا على خدماتها الممتدة على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، إلى جانب استعراض فرص التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر: «نرحب بمجموعات وشركات النشر العالمية الراغبة في الانطلاق من مدينة الشارقة للنشر نحو الأسواق الإقليمية والدولية، حيث نقدم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان وصول إصداراتهم إلى جميع المناطق المستهدفة، مع توفير الإمكانيات التي تتيح لهم الاستفادة المثلى من القدرات التنافسية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مثل الأيدي العاملة المدربة، وشبكة الاتصالات القوية، وخدمات الشحن السريعة، والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهل عملهم».

وضمّ الوفد الصيني كلاً من وانغ تاو، المدير العام لشركة «تشاينا بابليشينغ آند ميديا هولدينغز كو ليمتد»، ويو ديانلي، المدير التنفيذي لشركة «كومرشيال بريس ليمتد»، ويي بينغ، نائب رئيس شركة «زينهوا يونايتد ديستربيوشن كو ليمتد»، وصن مو، نائب مدير شركة «تشاينا بابليشينغ آند ميديا هولدينغز كو ليمتد»، وهيلينا فان، نائب مدير «تشاينا ترانسليشن آند بابليشينغ هاوس»، وليو زيانغتاو، رئيس قسم في شركة «تشاينا ناشيونال بابليكيشنز إيمبورت آند إكسبورت كوربوريشن».