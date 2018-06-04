الحضارة الصينية وُلِدت من حضارة مصر القديمة

ترجمة وإعداد: مدني قصري

وفقاً لعالم الكيمياء الحيوية، الصيني سون وي دونغ، فإن الحضارة الصينية يمكن أن تكون قد وُلدت في مصر.

ولتأثيث نظريته، فحص الأستاذ العديد من الكلاسيكيات الصينية التي يعود تاريخها إلى السلالة الصينية الأولى المعروفة باسم سلالة شيا.

وقد جمع أبحاثه في كتاب ضم 93000 كلمة نشر في سبتمبر 2015.

ووفقاً لسون وي دونغ، فإن واحدة من البراهين التي تؤكد أطروحته تأتي من نص للمؤرخ سيما تشيان (145 قبل الميلاد 86 قبل الميلاد)، والذي يصف تضاريس إمبراطورية شيا المعترف بها تقليدياً كسلالة مؤسسة للصين (2070 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد).ففي جوهر هذا النص نكتشف أن نهراً عظيماً يتدفق من الجنوب إلى الشمال، ويتفرع إلى 9 أذرع، قبل أن يصب في البحر.