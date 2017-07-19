محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على دعم علاقاتها مع الدول الأفريقية الصديقة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الصديقة، وسعيها إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق المصالح المتبادلة، منوهاً سموه بأن دولة الإمارات وجمهورية مالي تجمعهما علاقات طيبة ومتميزة ومتطورة. وأضاف سموه «إن هناك مجالات كثيرة وواسعة للتعاون فيما بين البلدين وفرصاً متعددة لإقامة شراكات بينية تخدم جهود البناء والتنمية».

جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس في قصر الشاطئ، فخامة إبراهيم أبوبكر كايتا، رئيس جمهورية مالي الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة حالياً.

وفي بداية اللقاء، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المالي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي، وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع المشتركة والأفكار التي تتصل بتطور مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتنموية.