أقطاب «فخر أبوظبي» يؤكدون دعمهم الكامل للإدارة الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «في حب الجزيرة»، أقام القطب الجزراوي حمد بن بروك الملتقى الجزراوي السنوي في مجلسه الرمضاني مساء أمس الأول، حيث تم الترحيب والاحتفاء بلاعبي الجزيرة السابقين، وعدد من مسؤولي شركة الكرة الحاليين والسابقين، وتأكيد الوقوف صفاً واحداً خلف فريق الجزيرة في الموسم المقبل لمواصلة الإنجازات.

حضر الملتقى سيف الهاملي، خلفان المحيربي، خليفة الكندي، المال محمد العامري، وحمد الحر السويدي، بالإضافة إلى يونس خوري، حسن موسى القمزي، خالد بالعمى، سعيد السويدي، محمد عمر الفهيم، محمد حبروش السويدي، راشد الحر السويدي، خليفة ناصر السويدي، عايض مبخوت، عبد الله السويدي، محمد داغر، محمد حاجي خوري، بسام مفتاح، وعامر سالمين المري وعدد كبير من عشاق «فخر أبوظبي».

وتوجه حمد بن بروك بالشكر والتقدير إلى الإدارة العليا لنادي الجزيرة، وعلى رأسها، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري للنادي رئيس مجلس الشرف، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي، كما توجه بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم السابق برئاسة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على جهوده الحثيثة في مواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات على كل الصعد، وأعلن عن دعمه شخصياً ودعم كل عشاق «فخر أبوظبي» وأقطاب النادي ولاعبيه السابقين لمجلس إدارة شركة الكرة الجديد برئاسة محمد سيف السويدي، مشيراً إلى أن كل الجزراوية لن يدخروا أي جهد في مؤازرة الفريق في كل الظروف، والوقوف خلفه في مواجهة كل التحديات، وأن المؤازرة لن تقف عند حضور المباريات وتشجيع اللاعبين، ولكنها تمتد للمساهمة بكل فكر أو جهد يدعم مسيرة النادي في تحقيق الإنجازات، خصوصاً بعد أن قادته الاستراتيجية المعتمدة من قبل الإدارة العليا للوصول إلى مكانة مميزة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية.

وقال: أقطاب الجزيرة ومحبو «فخر أبوظبي» لديهم خبرات متعددة في شتى المجالات، وسوف تسخر جميعاً في خدمة تطلعات الفريق، وسوف يضعون أيديهم بيد الإدارة الجديدة، من أجل مواصلة النجاحات.

من جانبهم، توجه كل الحاضرين بالشكر والتقدير إلى حمد بن بروك على حرصه لعقد هذا الملتقى سنوياً، وتأكيد تجديد الدعم للنادي عاماً بعد آخر، فضلاً عن أنه مناسبة لتحقيق الاستمرارية في التواصل والتقارب بين الجميع.