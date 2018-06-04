حميد يوسف: تعاقد الوصل مع يوسف أحمد «ضرورة ملحة» !

معتصم عبدالله (دبي)

كشف نادي الوصل رسمياً عن أول تعاقدات «الميركاتو الصيفي»، بضم اللاعب يوسف أحمد مهاجم فريق العين السابق في صفقة انتقال حر لثلاثة مواسم، بعد توقيعه العقد رسمياً، مساء أمس الأول، بمقر النادي في دبي، بحضور حميد يوسف مشرف الفريق الأول، حيث يمثل «الإمبراطور» المحطة الثانية في مشوار المهاجم الشاب (24 عاماً)، والذي تدرج في فرق المراحل السنية بأكاديمية العين، وصولاً للفريق الأول، علاوة على مشاركته مع منتخبات الشباب والأولمبي في فترات متقطعة.

وأكد حميد يوسف مشرف فريق الوصل، أن انضمام يوسف أحمد يمثل إضافة مهمة، وضرورة ملحة لدعم خط هجوم «الأصفر» قبل انطلاقة الموسم الجديد، رغم وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في المركز ذاته، أمثال البرازيلي كايو، حسن محمد، علي صالح، عبدالله كاظم، وراشد الهاجري.

وأوضح تعليقاً على التعاقد مع مهاجم جديد، قائلاً: «نواجه ظروفاً مختلفة مع أغلب لاعبي خط الهجوم في ظل خضوع اللاعب حسن محمد لعميلة جراحية، بجانب معاناته التهاباً في العضلة الضامة، حيث يحتاج إلى فترة علاج تتجاوز الشهرين، علاوة على وجود اللاعب عبدالله كاظم في الخدمة الوطنية، فيما سينضم المهاجم الشاب علي صالح لصفوف منتخب الشباب بداية من 26 يونيو الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل خلال الإعداد والمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً المقررة في إندونيسيا».

وحول جاهزية اللاعب راشد الهاجري، أوضح: «اللاعب تعرض لإصابة في مباراة عجمان الأخيرة في دوري تحت 21 عاماً، حيث كشفت الفحوص عن حاجة اللاعب إلى العلاج والتأهيل لفترة تتراوح ما بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين لإكمال العلاج، ونتطلع إلى أن يكمل اللاعب مراحل التأهيل خلال وجوده مع الفريق خلال المعسكر الخارجي».

وأضاف معلقاً على تمسك الإدارة باللاعب الشاب (23 عاماً)، رغم توالي الإصابات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية موسم 2016- 2017، قائلاً: «الهاجري من اللاعبين الذين ننتظر منهم الكثير مستقبلاً، وتعرضه لإصابات متفاوتة خلال الموسمين الماضيين لا يقلل من قيمته الفنية، وليس من الجائز التخلي عن اللاعب أو إنهاء عقده بداعي الإصابة كون النادي ملزم بعلاج اللاعب حتى في حال الاستغناء عن خدماته وهو أمر غير وارد على الإطلاق».

ولفت مشرف فريق الوصل إلى أن التعاقد مع المهاجم يوسف محمد ضرورة ملحة في ظل الظروف التي سيمر بها الفريق مع بداية الموسم الجديد، مشيداً في الوقت ذاته بالوافد الجديد لصفوف الوصل من واقع أدائه الجيد مع فريقه السابق، وظهوره الإيجابي في المشاركات مع منتخبات المراحل السنية، ورأى أن المطالبة بتدعيم صفوف الفريق، خاصة على مستوى خط الدفاع تبقى منطقية، وعلق على معضلة الخيارات في ظل افتقار الساحة للاعبي خط الدفاع المميزين، قائلاً: «الفريق يملك عناصر جيدة حالياً ولا تزال الفرصة متاحة قبل بداية الموسم الجديد»، وحول هوية الأجنبي الرابع الذي سيحل بديلاً للأسترالي أنتوني كاسيرس، قال «المشاورات جارية مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس وجهازه الفني المساعد بشأن اختيار الأجنبي الرابع، ونأمل الانتهاء من الملف سريعاً».

وذكر حميد يوسف أن انطلاقة برنامج إعداد «الإمبراطور» للموسم الجديد ستبدأ بتاريخ 27 يونيو الحالي من خلال التجمع الداخلي للاعبين في دبي من خلال الفحوص الطبية وبداية مشوار الإعداد، على أن تغادر بعثة الفريق إلى محطة الإعداد الخارجية الأولى في ألمانيا في 6 يوليو المقبل، والتي تستمر بدورها لنحو أسبوعين حتى 22 يوليو لينتقل بعدها الفريق إلى إسبانيا لاستكمال برنامج الإعداد الذي يستمر حتى 3 أغسطس، ويتضمن خوض الفريق عدداً من التجارب.