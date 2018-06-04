الظفرة أول الأندية نجاحاً في إغلاق ملف الرباعي الأجنبي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
بات الظفرة أول نادٍ في دوري الخليج العربي ينجح في إغلاق ملف المحترفين الأجانب، بعدما استقطب مساء أمس الأول لاعب خط الوسط البرازيلي دييجو ريجوناتو رودريجيز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أندية الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، والذي يملك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية تمتد على مدار 12 عاماً.
وجرى توقيع اللاعب وتقديمه إلى وسائل الإعلام، بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة.
وبذلك يكون دييجو - 30 عاماً، قد انضم إلى زملائه الأجانب، الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، البرتغالي هيلدر جوديس، والمغربي أمين العطوشي، الذين قام النادي باستقطابهم خلال الأسابيع الماضية، وفي وقت مبكر كي يتسنى للفريق دخول تحضيراته للموسم المقبل بشكل سلس ودون أي تأخير يذكر على صعيد إعادة ترتيب أوراقه الفنية، تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المنتظر أن يعلن النادي التعاقد معه في الوقت المناسب.
ورحب صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالمحترف البرازيلي دييجو، والذي تم اختياره بناء على العديد من التقارير الفنية، وبعد أن تمت المفاضلة بينه وبين أكثر من لاعب لينجح النادي في استقطابه كلاعب حر ولمدة عامين.
وعن السرعة القياسية، التي أغلق بها النادي ملف المحترفين الأجانب، أكد بن جذلان، أن الظفرة سعى إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق في وقت مبكر وقبل الانخراط في المعسكر الصيفي، سعياً لتحقيق العديد من الأهداف يتقدمها تحسين مركزه ببطولة دوري الخليج العربي، إلى جانب المنافسة بقوة على لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، مضيفاً: «بدأنا البحث عن اللاعبين والأسماء القادرة على تلبية تطلعات النادي وتحقيق أهدافه المرحلية منذ نهاية العام الماضي، إذ تم الاتفاق مع بعض اللاعبين في وقت مبكر بدليل أننا نجحنا في استقطاب المدافع المغربي أمين العطوشي كلاعب حر في ديسمبر الماضي خلال مشاركته مع فريقه السابق الوداد في بطولة كأس العالم للأندية والحال ينسحب على كافة اللاعبين الآخرين». ... المزيد