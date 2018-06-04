الظفرة أول الأندية نجاحاً في إغلاق ملف الرباعي الأجنبي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

بات الظفرة أول نادٍ في دوري الخليج العربي ينجح في إغلاق ملف المحترفين الأجانب، بعدما استقطب مساء أمس الأول لاعب خط الوسط البرازيلي دييجو ريجوناتو رودريجيز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أندية الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، والذي يملك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية تمتد على مدار 12 عاماً.

وجرى توقيع اللاعب وتقديمه إلى وسائل الإعلام، بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة.

وبذلك يكون دييجو - 30 عاماً، قد انضم إلى زملائه الأجانب، الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، البرتغالي هيلدر جوديس، والمغربي أمين العطوشي، الذين قام النادي باستقطابهم خلال الأسابيع الماضية، وفي وقت مبكر كي يتسنى للفريق دخول تحضيراته للموسم المقبل بشكل سلس ودون أي تأخير يذكر على صعيد إعادة ترتيب أوراقه الفنية، تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المنتظر أن يعلن النادي التعاقد معه في الوقت المناسب.

ورحب صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالمحترف البرازيلي دييجو، والذي تم اختياره بناء على العديد من التقارير الفنية، وبعد أن تمت المفاضلة بينه وبين أكثر من لاعب لينجح النادي في استقطابه كلاعب حر ولمدة عامين.