مجتمع أبوظبي يتفاعل مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

قاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، المشاركين من مختلف فئات مجتمع إمارة أبوظبي، في فعالية رياضية للدراجات الهوائية، أقيمت على مضمار شاطىء الحديريات، أمس الأول بالتزامن مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وسط أجواء رياضية رمضانية واجتماعية مميزة.

وشهد مضمار شاطئ الحديريات للدراجات الهوائية الفعالية المجتمعية الواسعة، مشاركة مجتمعية واسعة أكدت مستوى الوعي الثقافي الرياضي المتقدم لمجتمع أبوظبي وتفاعله بهذه المناسبات المهمة المعتمدة من من الأمم المتحدة باعتباره يومًا رسميًا عالمياً للأمم المتحدة للدراجة الهوائية التي تعتبر وسيلة نقل سهلة وسعرها معقول ومأمونة ونظيفة وصديقة للبيئة، كما تستخدم الدراجة الهوائية وسيلة للتطور، بمعنى أنها لا تستخدم للتنقل وحسب وإنما هي وسيلة للحصول على العلم والرعاية الصحية والرياضة، كما تنمي ممارسة ركوبها التناغم بين الدراجة والراكب، والذي بدوره ينمي الإبداع والروابط الاجتماعية لديه، ويصبح لديه وعي للبيئة المحيطة، وتعتبر الدراجة الهوائية رمزًا للنقل المستدام وطريقة إيجابية لتشجيع الاستهلاك والإنتاج الدائمين، ولها كذلك أثر إيجابي على البيئة.