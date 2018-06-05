دوري الكريكيت «تي 20» ينطلق ديسمبر

دبي (الاتحاد)

من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن بطولة النخبة الجديدة للكريكيت T20 هذا الشهر، وهي بطولة يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس الإمارات للكريكيت، بموافقة المجلس الدولي، وتنطلق البطولة، التي سيتم الكشف عن اسمها يونيو، للمرة الأولى في أبوظبي ودبي والشارقة، وذلك بمشاركة خمسة فرق جديدة تتنافس للفوز باللقب الأول للبطولة التي تتضمن 22 مباراة، على مدى 24 يوماً بين شهري ديسمبر ويناير.

ويهدف مهرجان الكريكيت الجديد إلى أن يكون مسابقة T20 الأكثر شمولاً وابتكاراً في العالم، وذلك من خلال تشكيلة اللاعبين المتميزة التي ستجعل منه البطولة الأكثر تمثيلاً دولياً، حيث توفر فرصة للاعبي الكريكيت من الدول كاملة العضوية في المجلس الدولي للكريكيت والدول المنتسبة واللاعبين الصغار على حد سواء، للمشاركة وتطوير مهاراتهم إلى جانب أفضل لاعبي الكريكيت في العالم. وتضم الامتيازات الخمسة فرقة مكونة من 16 لاعباً، منهم 6 لاعبين دوليين من نجوم هذه الرياضة، ولاعبان ناشئان من الدول كاملة العضوية في المجلس الدولي للكريكيت، وثلاثة لاعبين من الدول المنتسبة إلى المجلس، ولاعبان شابان، وثلاثة لاعبي كريكيت من دولة الإمارات.