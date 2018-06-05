راشد الظاهري يظفر بلقب بطولة الصين للكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري إنجازاً كبيراً في سباقات الكارتينج، حيث استطاع الوقوف على منصة التتويج بعد انتصار رائع في أول ظهور له على الحلبات الصينية، شارك الظاهري لأول مرة في كأس الروك الآسيوي بالصين ASEAN ROK Cup طوال يومين متتاليين، حيث استمتع البطل الإماراتي بالمنافسة مع سائقين آخرين في فئة الميني cc60، على حلبة ناننينج الدولية لسباق الكارتينج بالصين.

في اليوم الأول، تأهل الظاهرى سريعاً ليحتل المركز الأول بثلاثة أعشار من الثانية عن أقرب منافسيه، ليحافظ على سرعته بالسباق، وكانت السلاسة عنوانه الأساسي في القيادة، ما أدى إلى فوزه بشكل مريح في السباق النهائي ليسجل أول انتصار له في أول مشاركة له على الحلبات الصينية.

وفي اليوم الثاني، أعيدت كل أحداث اليوم السابق تقريباً، مع تأهل البطل الإماراتي مرة أخرى، وبثلاثة أرباع الثانية لليوم التالي على التوالي، شهد السباق ظروف طقس ماطر على الحلبة، ورغم ذلك حقق الفوز بفارق دقيقة كاملة عن المركز الثاني. وقال راشد الظاهري: «كان السباق رائعاً، لقد استمتعت بالمشجعين، ولا أتذكر بأنني وقعت على هذا الكم الهائل من التوقيعات الناس ودودون، إنه شعور جيد حقاَ الفوز على حلبة جديد في بطولة جديدة».

من ناحيته قال مدرب الظاهري فاوستو إيبوليت بطل سباقات الفورمولا2: «لقد كانت تجربة رائعة لبطلنا راشد، حيث إن هذا السباق هو الأول له في كأس الروك الآسيوي في الصين بمختلف أحداثه كالمسار والظروف والجو وحتى بعض القواعد كانت كلها جديدة بالنسبة له».