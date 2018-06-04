الملا ملك الاستعراض في جولة أولبيا

أولبيا (الاتحاد)

واصل فريق أبوظبي إبداعه مع ختام الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، وتصدر راشد الملا من فريق أبوظبي المرحلة الثانية لفئة الحركات الاستعراضية بالعلامة الكاملة، متفوقاً في المراحل كافة، ومستهلاً المنافسات بتقديم فاصل مثير واستعراض خيالي، ثم واصل الصدارة في اليوم الثاني، ليحصد خمسين نقطة في المجموع عن هذه الجولة.

وفي الجولة نفسها، تألق بطل الإمارات سلمان العوضي، وحقق المركز الثالث في فئة «واقف محدود» على مستوى العالم، وذلك بعد أن شارك للمرة الأولى بشعار فريق أبوظبي، وهي الفئة التي تقام من جولة واحدة فقط على مستوى العالم، وشهدت مشاركة 14 متسابقاً، ووصل العوضي إلى المركز الثالث بعد منافسة قوية خلال مرحلتي البطولة، خاصة أنه أصغر متسابق يشارك بشكل عام في هذه الفئة التي يسبقه فيها بالمشاركة الكثير من المحترفين والأبطال.

وحل راشد الطاير من فريق أبوظبي في المركز السابع، بمجموع المرحلتين لفئة «جالس محترفين» بعد أن تعرضت دراجته لعطل في منافسات المرحلة الثانية.

وهنأ سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية المتسابقين الأبطال في جولة أولبيا، مؤكداً أن المشاركة والمنافسة في حد ذاتها إنجاز كبير لأبطال الإمارات، لا سيما مع وجود ثلاث دراجات في قلب التحدي، وقال: «ستكون هناك فترة راحة للمتسابقين من أجل الإعداد والتحضير للجولات المقبلة، وضعنا هدفاً مهماً في الموسم الحالي، وهو الفوز بلقب أو اثنين على أقل تقدير في مختلف الفئات مع نهاية الموسم، وسيكون تحقيق الهدف متوافقاً مع ما نضعه من إعداد وتجهيز، وستكون هناك تدريبات عديدة أمام الفريق، وسيخضع لإعداد مهم في الفترة القادمة، ومعسكر تدريبي خاص في الإمارات قبل الانتقال إلى بقية المنافسة أيضاً وجولات بطولة العالم، بالإضافة إلى مشاركتنا المرتقبة في كأس ملك تايلاند وفي بطولة العالم بأميركا أيضاً».