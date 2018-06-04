الساحة الرياضية تتفاعل مع جائزة البصمة الرياضية

رضا سليم (دبي)

تفاعلت الساحة الرياضية مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإطلاق دورة ند الشبا الرياضية، وبالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات»، جائزة البصمة الرياضية «قدرات لا حدود لها»، وهي الجائزة التي تعزز جهود الأفراد والمؤسسات وتقديراً لإسهاماتهم تجاه الوطن والمجتمع من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي، لتكون نموذجاً يُحتذى به في مجال العطاء، وكذلك دعم استراتيجية ورؤية «الإمارات 2071».

وتدخل الجائزة ضمن المبادرات التي أطلقتها الدورة على مدار النسخ الماضية، ما يعزز مكانتها ضمن الأحداث الرياضية.

وتقدم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي ومبادراته الرائدة لتعزيز الدور المجتمعي للرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وتوجيهات سموه لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي، وجعل الإمارات في مقدمة الدول على صعيد ممارسة الرياضة ونشرها في أوساط المجتمع، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.

وأكد المري أن إطلاق الجائزة يؤكد حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز مكانة الرياضة ومواصلة دعمها، وكذلك التعبير عن علاقة التلاحم بين القيادة والشعب، وعن مشاعر الولاء والمحبة لباني الوطن، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أن هذه الجائزة تمثل إضافة مهمة للجوائز التي يتم منحها للشخصيات والمؤسسات التي تدعم حركة تطور المجتمع ومكتسباته الوطنية في جميع المجالات.