«أدنوك».. 7 نجوم في بطولة زايد الرياضية الرمضانية

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

توج فريق أدنوك بطلاً لخماسيات كرة قدم الصالات المفتوحة للرجال، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي على فريق الشيخ طحنون بن سعيد وصيف البطولة 2-1، فيما نال فريق بن حمودة المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الدكتور فراس 5-2، في مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك في ختام بطولة زايد الرياضية أمس الأول، التي نظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في نسختها الثانية والعشرين، بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية في 9 ألعاب ومسابقات مختلفة، أقيمت على مدار 18 يوماً.

حضر ختام البطولة الذي أقيم بملعب الخيمة الرمضانية، وشارك في مراسم التتويج، الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحادين المحلي والعربي للرياضة الجامعية، ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وأنس القبيسي المدير التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، وهلال سعيد لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين السابق لكرة القدم، والحكم الدولي سلطان عبد الرزاق.

وتوج فريق أدنوك بالميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول وقدرها 85 ألف درهم، ونال فريق الشيخ طحنون بن سعيد الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وقدرها 50 ألف درهم، فيما توج فريق بن حمودة بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث وقدرها 30 ألف درهم.

سجل هدفي فريق أدنوك سفيان المسرار، وأحرز هدف فريق الشيخ طحنون بن سعيد كيفين راميريز.