الذيد يتوج الفائزين في بطولة الرماية

الذيد (الاتحاد)

توج الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والمهندس حميدي الكتبي نائب الرئيس للشؤون الفنية والتسويق والاستثمار، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الفائزين في بطولة نادي الذيد للرماية الرمضانية المفتوحة في نسختها الـ 23 التي شهدت مشاركة كبيرة.

وفاز بلقب فئة تحت 14 سنة محمد سالم الطنيجي، وحصد طه حمود خلف المركز الأول لفئة 20 سنة، وتوج باليري حمزة بلقب فئة الرجال تحت 49 سنة، وفي فئة فوق 50 سنة حصد المركز الأول خليفة عبد الله بن نومه الكتبي. وفي فئة المحترفين شباب بندقية نال المركز الأول سالم محمد اليماحي من نادي الذيد، وفي فئة المحترفين بندقية نال المركز الأول سهيلة إمام الدين البلوشي من نادي سيدات الشارقة، وفي فئة المحترفين شباب مسدس حصل على المركز الأول سلطان عبيد شملان.

وفي فئة المحترفين رجال عمومي مسدس فاز بالمركز الأول عثمان علي البلوشي، وفاز بالفرقي بالمركز الأول نادي الذيد. أدار البطولة الحكام حسن محسن، ومعمر عماد العلاف، وعبيد راشد النداس، وعلي بن نومه الكتبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.