«المغربية» يحتفظ بكأس النادي المصري

العين (الاتحاد)
احتفظ فريق الجالية المغربية بكأس بطولة النادي المصري الرمضانية لكرة القدم بالعين، بعد فوزه على الخزنة 6-3 في المباراة الختامية التي أقيمت مساء أمس الأول بملعب كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين، وسط حضور جماهيري كبير.
وكانت البطولة قد انطلقت في الثالث من رمضان بمشاركة 18 فريقاً، وأقيمت تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للنادي.
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وتوج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الفائزين، بحضور الدكتور يحيى الأنصاري مدير كلية التقنية، ومحمد جاهين رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالعين، ومهند العنزي لاعب فريق «الزعيم» ضيف شرف البطولة.
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وأشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بفكرة الدورات الرمضانية التي تستضيفها كل مدن الدولة، مؤكداً على أهميتها في توثيق المحبة والصداقة بين أبناء الدولة من المواطنين وشباب الجاليات المختلفة، وتمضية أمسيات الشهر الفضيل في منافسات شريفة تنتهي بتهنئة الفائزين في أجواء أخوية تسودها الروح الرياضية العالية.
وأضاف: البطولات الرمضانية تكون دائماً زاخرة بالمواهب الشبابية من المواطنين وأبناء المواطنات والمقيمين من مواليد الدولة، ما يشكل فرصة ثمينة للأندية لمتابعة المنافسات واختيار أفضل العناصر والظفر بها وضمها إلى فرق الفئات العمرية وإشراكهم في البطولات الرسمية، وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ما يشكل قاعدة متينة لمستقبل كرة الإمارات ومنتخباتنا الوطنية.