أومتيتي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2023

برشلونة (د ب أ)

وقع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، أمس، على عقده الجديد مع برشلونة، والذي سيمتد حتى عام 2023.

وأكد اللاعب الفرنسي أن النادي الكتالوني هو «بيته»؛ لأنه يشعر بسعادة بالغة في مدينة برشلونة الإسبانية ومع الفريق.

وقال أومتيتي في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد للغاية وفخور بأنني جددت مع برشلونة، أنا قلق بعض الشيء؛ لأن هذا حلم لا يزال مستمراً، أشعر أنني ببيتي منذ اليوم الأول في برشلونة».

وأكد أومتيتي أنه يرغب في البقاء طويلاً في برشلونة، حيث قال: «أرغب في المكوث لا أعلم إلى متى، ربما 15 عاماً».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية في المدينة والفريق، وأشعر بثقة كبيرة للغاية».

وانضم أومتيتي - 24 عاماً لصفوف برشلونة في 2016 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وأصبح خلال موسمين فقط لاعباً لا غنى عنه في دفاع النادي الإسباني بفضل صلابته وتمركزه الجيد وسرعته.

وخلال هذين الموسمين مع النادي الكتالوني، فاز أومتيتي بلقب الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقب في كأس السوبر الإسباني.