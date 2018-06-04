المنتخب المصري يعلن قائمة المونديال

القاهرة (د ب أ)

تصدر محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي قائمة المنتخب المصري في مونديال روسيا، ولايزال صلاح يعاني إصابة في الكتف، لكنه انضم للقائمة النهائية لكأس العالم، والتي تضم 23 لاعباً.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الماضي برصيد 44 عاماً، وتعرض صلاح للإصابة في الكتف بعد التحامه مع سيرجيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كييف في 26 مايو الماضي.

وأثيرت شكوك حول إمكانية عدم لحاق صلاح بالمونديال، بعد أن سافر اللاعب إلى إسبانيا لتلقي العلاج. ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن تعافي صلاح من الإصابة لن يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع مما يعني لحاقه بالمباراة الثانية للفراعنة في المونديال أمام روسيا.

ويعول المصريون كثيراً على صلاح الذي سجل هدفي الفوز في شباك الكونغو ليصعد ببلاده إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وضمت قائمة المنتخب المصري التي أعلن عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أمس، في حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) ومحمد الشناوي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي).

وفي خط الدفاع: علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وسعد سمير (الأهلي) ومحمود حمدي «الونش» (الزمالك) وأيمن أشرف (الأهلي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) وأحمد فتحي (الأهلي) ومحمد عبد الشافي (الفتح السعودي).

وفي خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» (الرائد السعودي) ومحمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي) ومحمود عبد المنعم «كهربا» (اتحاد جدة السعودي).