اتحاد الكرة ينفي تعديل «الاستقالة»

معتز الشامي (دبي)

نفى اتحاد الكرة وجود أي تعديل على لائحة الانتخابات، وتحديداً المادة 21، بما يبيح لعضو مجلس الإدارة المستقيل الترشح مرة أخرى في الدورة الانتخابية التالية للدورة التي استقال فيها، وذلك لعدم مخالفة لوائح «الفيفا» التي تفرض غياب العضو المستقيل عن دورتين متتاليتين.

وكان سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، قد تقدم باستقالته من المجلس في مارس الماضي، اعتراضاً على أسلوب العمل في الاتحاد ومجلس الإدارة، وترددت أنباء على نطاق واسع تشير لتدخل بعض الشخصيات الرياضية، لتعديل تلك المادة، والتي تسمح في حالة تعديلها بأن يتقدم أي عضو مستقبل للترشح في الدورة الجديد، وهو ما نفته الأمانة العامة للاتحاد.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يرسل حتى الآن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للأندية، حيث يعقد الاتحاد الاجتماع يوم 25 يونيو الجاري.