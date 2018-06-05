ارتفاع التضخم 13 % في تركيا



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 إسطنبول (رويترز) أظهرت بيانات رسمية نشرت، أمس، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع بصورة كبيرة خلال مايو الماضي، ليبلغ 12.15%. وخلصت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي إلى أن أسعار المستهلكين الآن في أعلى معدل لها منذ نوفمبر الماضي، وذلك عقب تراجع العملة المحلية «الليرة». ويشار إلى أن معدل التضخم بلغ 10.85% في أبريل الماضي. وكان المحللون توقعوا زيادة المعدل خلال مايو الماضي. من جهة أخرى، قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا أمس، إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة انخفضت 14.8% على أساس سنوي في مايو إلى 72 ألفاً و755 مركبة. وذكرت أن المبيعات تراجعت 4.8% بين يناير ومايو إلى 302 ألف و311 مركبة.