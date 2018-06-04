«إيرباص» تتوقع تعافي الطلب على «إيه330-نيو»

سيدني (رويترز)

استبعد مدير مبيعات الطائرات لدى «إيرباص» مخاوف بشأن انخفاض حاد في طلبيات شراء الطائرة «إيه330-نيو»، وتوقع أن يبدأ الطلب على الطائرة الأوروبية عريضة البدن التعافي هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه منافستها «بوينج» سلسلة مكاسب بالقطاع المربح.

وقال المدير التجاري إريك شولتز أمس، «العالم مازال مليئاً بالفرص فيما يخص الطائرات عريضة البدن. خسرنا جولتين في الغرب وهناك جولات أخرى في العالم. أنا شخصياً ليس لدي إحساس بالذعر بشأن الطائرة إيه330-نيو».

وامتنع شولتز على هامش اجتماع لشركات طيران في سيدني عن إعطاء رقم مستهدف لمبيعات الطائرات عريضة البدن لعام 2018، لكنه قال «سنرى، أعتقد أنها ستكون جيدة. بمقدوري أن أرى ذلك من ديناميكيات السوق وما لدينا من صفقات مبدئية وما قمنا بالتفاوض بشأنه بالفعل».

والطائرة «إيه330-نيو» نسخة مطورة من أكثر طائرات «إيرباص» مبيعاً في العالم «إيه330»، التي يتابعها المستثمرون على نطاق واسع، باعتبارها أحد أكبر مصدرين للأرباح والسيولة.

وخسرت «إيرباص» سلسلة منافسات في أميركا لبيع الطائرة «إيه330-نيو» المزودة بعدد مقاعد يتراوح بين 250 و300 مقعد، وتبع ذلك قرار مالكي «فيستارا» الهندية هذا الأسبوع بطلب شراء 6 طائرات «بوينج 787» بدلاً من «إيه330-نيو». وامتنعت «إيرباص» و«بوينج» عن التعقيب، ولم ترد «فيستارا» على طلب للتعليق على الطلبية التي نشرت «بلومبرج نيوز» تقريراً بشأنها في وقت سابق. وضعف الطلب على الطائرات عريضة البدن مؤخراً بسبب فائض المعروض، إلا أن «بوينج» واصلت ريادتها للقطاع بفضل سلسلة طلبيات لطائرت «787» وانتعاش الطلب على «777»، بدعم من تعافي الطلب على الشحن.